В 2009 году Верховная рада приняла закон о запрете гемблинга в Украине. Это не решило вопрос с деятельностью игорных заведений: многие из них сменили вывески, ушли в тень и продолжали оказывать услуги игрокам. Терял от такой ситуации только бюджет страны, который не дополучал несколько миллионов долларов.

В 2020 году ситуация наконец-то начала меняться. В июле соответствующий законопроект о легализации казино приняла Верховная Рада, а 11 августа он вернулся в парламент уже с подписью президента. Предполагается, что наземные казино разместятся в гостиницах 3-5 звезд. Также будет легализована деятельность интернет-казино. За выдачу лицензий и контроль над деятельностью будет отвечать Комиссия по регулированию азартных игр и лотрей, которая начала работать 4 ноября. Уже несколько операторов готовятся к получению украинской лицензии.

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Если говорить об азартных играх, то в каждом лицензионном казино должно быть более 300 игровых автоматов от ведущих производителей.

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Пока решается вопрос с запуском рынка азартных развлечений, интернет казино с реальными выплатами, ориентированные на игроков из Украины, уже есть. Они работают по международным лицензиям, которые получены в признанных центрах игорной индустрии – на островах Мэн, Кипр, Мальта, Кюрасао, в Гибралтаре.

Наш сайт посвящён освещению деятельности игровых клубов онлайн в Украине. Наша команда мониторит все подобные ресурсы на предмет условий для украинских игроков. Мы разбираем только те казино, которые официально разрешают регистрироваться гражданам Украины и доступны без использования сторонних сервисов VPN, например такие популярные как казино вулкан. По всем представленным площадкам происходит отслеживание отзывов других игроков на предмет негатива и положительных моментов.

В результате в представленный список попали только надёжные сайты казино Украины с хорошими бонусами и перечнем игр.



В чём преимущество интернет казино для украинцев?

Для начала давайте разберём, что же такое онлайн казино на гривны. Это сайты, на которых пользователям за деньги или бесплатно предлагают поиграть в азартные развлечения. В первом случае игрок рискует своими финансами, но при грамотной игре может значительно увеличить свой банкролл в несколько раз и даже выиграть джекпот в миллионы гривен. Бесплатная игра ведётся на виртуальные деньги без материального риска для гемблера.

Первые казино на гривны, ориентированные на игроков из Украины, появились в начале 2010-х годов. С тех пор они приобрели значительную популярность у отечественных гемблеров. Каждый год появляется всё больше новых сайтов, отчего клиенты только выигрывают. Чем выше конкуренция, тем более качественные услуги оказываются игрокам. В том числе, пользователям предлагаются выгодные бонусы в казино Украины.

Если сравнивать с наземными заведениями, то игра в честных игровых клубах имеет ряд преимуществ. К ним мы отнесли следующее:

интернет казино на гривны вызывают больше доверия, если ответственно подойти к выбору азартной площадки. Лицензионные онлайн казино на гривны периодически проходят проверку своего софта независимыми аудиторами;

доступ к любимым развлечениям в любое время и в любом месте. Наземные клубы привязаны к определённому месту, куда нужно ещё дойти. В мелких населённых пунктах вообще может не быть таких заведений, и придётся ехать в город. В интернете можно играть в автоматы на гривны, когда захочется. Например, можно себя занять в поездке, в обеденный перерыв на работе или в стоянии в очереди;

большее разнообразие софта. Наземные казино ограничены площадями, поэтому нет особых возможностей для размещения большого количества игровых автоматов и столов. К азартным ресурсам в интернете подключены десятки провайдеров. Некоторые площадки только по слотам предлагают более 2000 вариантов. Так что в онлайн казино Украины точно не получится заскучать;

наличие бонусов. Ни в одном офлайн клубе вы не получите бонус на выделенные деньги для игры, кроме условий для VIP клиентов. В то же время большинство честных онлайн казино разрабатывают обширную программу как за пополнения, так и без депозита, проводят турниры, лотереи и другие акции;

больший размер джекпота. Наземные заведения могут разыгрывать главный выигрыш, который формируется внутри клуба. В то же время интернет казино подключаются к сети провайдера игр. В таком случае джекпот формируется за счёт части ставок во всех казино, где есть такая игра. В автоматах от Microgaming уже были прецеденты, когда выигрывали миллиарды гривен. Правда пока только зарубежные игроки. Но эти игры с прогрессивным джекпотом есть и в украинских онлайн казино. А за выплату такого выигрыша отвечает провайдер.

Как выбирать честные украинские онлайн казино?

Советуем подходить со всей ответственностью к вопросу выбора виртуального казино для игры на гривны. К сожалению, в сети существует много мошенников, где вы можете очень быстро потерять свои деньги. Если у вас есть опыт, то определить мошеннический ресурс не так тяжело. Очень быстро они получают негативную реакцию игроков и попадают в чёрные списки. Поэтому их владельцы особо не вкладываются в софт и функционал. Мы же хотим обратить ваше внимание на следующие пункты, если будете самостоятельно подбирать себе азартный ресурс.

Дизайн и функционал сайта. Когда вы открываете ресурс, обратите внимание на дизайн. Мошенникам нет смысла тратиться на хорошие разработки, так как их быстро прикрывают. Обычно используются шаблонные решения. В хороших онлайн казино с выводом денег, таких как Париматч или Казино Х, наоборот, вкладываются в дизайн и интерфейс. Игроку, даже неопытному, должно быть сразу понятно, как зарегистрироваться, пополнить счёт, загрузить игру. Используется простой функционал, вся информация доходчиво написана и не скрывается. Выбирайте так же проверенных производителей софта, таких как Супероматик, МегаДжек или же Гаминаторы.

Лицензия. Наличие лицензии, с которой можно ознакомиться на сайте, говорит о многом. Такие разрешения операторы онлайн казино получают от лицензирующих органов Кюрасао, Гибралтара, Кипра, Мальты, на острове Мэн. Только после этого к ресурсу подключаются известные разработчики софта. Последнее означает, что:

игры не могут быть подкручены и обладают характеристиками по коэффициенту отдачи, которые заявляет производитель;

софт виртуального клуба периодически проверяется независимыми аудиторами. Некоторые азартные ресурсы показывают результаты у себя на сайте;

гарантирована сохранность персональных данных пользователя;

выплата выигрыша производится в обязательном порядке. Исключением могут быть только случаи, когда клиента уличат в мошенничестве;

в лицензионных казино гемблеры могут пополнять счёт в своей валюте, в нашем случае в гривне.

Бонусы. Если говорить откровенно, то игровые галереи известных виртуальных казино похожи друг на друга, поскольку к ресурсам подключены одни и те же провайдеры. Различаются между собой азартные площадки функционалом и бонусной политикой. Большинство онлайн казино в Украине дают бонус за регистрацию. В основном бонус начисляется за депозиты, но могут быть бездепозиты и фриспины. За счёт бонусов можно значительно увеличить свой банкролл на первоначальном этапе, а, следовательно, и расширить возможности для получения хорошего выигрыша. Если вы собираетесь участвовать в акциях от казино, обязательно ознакомьтесь с условиями.

Разнообразие игр. Ещё один важный критерий – количество игр в галерее. Если их мало (около сотни), то это должно насторожить. Мошенникам нет смысла подключать у себя много симуляторов. В то же время современные украинские казино в интернете предлагают до 2000 и более игровых онлайн автоматов на гривны. При этом коллекции постоянно пополняются новыми играми.

Техническая поддержка. Обязательно узнайте, как можно связаться со службой поддержки для решения каких-то вопросов. Гемблер не должен оказаться в условиях, когда возникшие проблемы в процессе взаимодействия с казино он должен решать самостоятельно. Обычно в честных казино для оперативной помощи организована работа онлайн-чата. Операторы работают круглосуточно и принимают обращения 7 дней в недели. Они уполномочены помогать в большинстве вопросов. Если контактов для связи нет или поддержка не работает, просто обходите такой сайт стороной.

При выборе интернет казино мы советуем также внимательно хотя бы раз прочитать правила игрового клуба. Это поможет избежать возможных нарушений со стороны пользователя, которые могут вылиться в блокировку. Если какие-то пункты окажутся неясными, обратитесь за разъяснениями в службу поддержки.

Что такое лицензии казино и зачем они украинскому игроку?

Как и в любом другом виде бизнеса, наличие лицензии у онлайн казино означает, что его оператор ведёт свою деятельность в соответствии с установленными правилами. Значит интернет ресурсу можно доверять.

Лицензия для онлайн казино – это разрешение на предоставление услуг по доступу и проведению азартных игр в интернете. Есть как лицензии только на отдельные виды развлечений, например, только на игровые автоматы, так и на все игры.

Наличие у виртуального клуба лицензии означает, что:

собран и предоставлен пакет документов регулятору, который проверил их на соответствие;

у игрового ресурса есть подтверждённая банком сумма на банковском счету, предназначения для страхования выплат игрокам;

игры в галерее казино представлены только от официального производителя. Игровой процесс ведется на серверах провайдеров. Это означает, что оператор азартной площадки никак не влияет на отдачу. На сайтах без лицензии известные провайдеры не размещают свои развлечения;

периодически все игры проходят проверку независимыми аудиторами. Привлекаются организации наподобие eCogra. Результаты обычно размещают в подвале сайта;

виртуальный клуб соблюдает требования касательно помощи в борьбе с лудоманией. На сайте предоставлены ссылки на ресурсы, которые помогают справиться с этой проблемой. В лицензионных казино есть настройки по ограничению депозитов и времени игры. Кроме того, такие площадки обязаны заблокировать доступ клиенту, если он обратиться с такой просьбой.

Какие бывают лицензии для игроков из Украины

Страны по-разному подходят к регулированию игорного рынка. Их можно разделить на 4 основных типа:

ведётся местная регуляция, когда специально созданный орган выдаёт лицензии для деятельности на своей территории. Такой принцип, к примеру, используется в прибалтийских странах (Латвия, Литва, Эстония). Такое регулирования согласно уже принятого закона вводится в Украине;

гемблинг полностью запрещён. Пока такой подход, для примера, используется в Польше;

введена монополия государства, то есть работают только государственные казино;

игорная деятельность не подлежит регуляции. В таких странах работают как нелегальные ресурсы, так и казино, получившие лицензии в общепризнанных юрисдикциях.

Сейчас на территории Украины готовятся легализовать онлайн гемблинг. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей после разработки правил будет выдавать лицензии отдельно для казино и букмекерских контор, причём один и тот же оператор сможет вести оба вида деятельности. Пока же можно ориентироваться на виртуальные клубы, лицензированные в общепризнанных юрисдикциях. Рассмотрим основные страны, которые предоставляют такие лицензии.

Мальта. Это островное государство находится в составе ЕС, поэтому здесь стремятся получить лицензию виртуальные клубы, ориентированные на европейский рынок. Онлайн казино получают 2 вида лицензий: B2B и B2C. Все лицензированные здесь площадки попадают в белый список британского регулятора, что даёт право обслуживать клиентов на территории Великобритании.

Кюрасао. Большинство виртуальных клубов выбирает это островное государство из-за легкости ведения бизнеса. Здесь уменьшенный срок регистрации и нулевая ставка налогов. Основное требование – сервера должны находиться в Кюрасао. Из известных ресурсов, принимающих украинских гемблеров, здесь лицензировались Casino X, Joycasino, Parimatch, Pin-Up, Riobet.

Гибралтар. Эта страна предъявляет серьёзные требования к финансовой состоятельности регулятора. Лицензированные здесь казино также допускаются для обслуживания британских граждан. Это своеобразный знак качества, что выигрыши такими азартными площадками будут выплачены в полном объёме независимо от размера.

Канаваке. Игорная Комиссия Канаваке – официальный регулятор канадской провинции Квебек – лицензирует онлайн казино с 1996 года. Лицензия здесь относительно недорогая, но требования к виртуальным клубам предъявляются жёсткие. Поэтому смело можно играть на ресурсах с такой лицензией.

Остров Мэн. Лицензирование в этой юрисдикции тоже считается очень престижным для интернет-казино. За операторами устанавливается плотный мониторинг, что гарантирует качество обслуживания игроков. Виртуальные клубы с такой лицензией тоже допускаются на рынок Великобритании, который отмечается своей консервативностью и строгими правилами.

Что такое верификация аккаунта?

Все ресурсы, которые имеют дело с финансовыми средствами частных лиц, обязаны проводить процедуру Know Your Customer (сокращённо KYC) – «Знай своего клиента». Эта процедура прописывается в национальном законодательстве, а также в требованиях и стандартах международных организаций, которые борются с отмыванием средств, полученных незаконным путём. По-простому называется верификация или идентификация.

Когда казино отправляет запрос пользователю на верификацию, оно преследует такие цели:

убедиться в том, что зарегистрированный человек реально существует. Отсюда вытекает, что запрещено регистрироваться по «липовым» или чужим данным;

проверить совершеннолетие гемблера. В некоторых странах возрастные ограничения выше. Например, в Украине в рамках легализации игорного бизнеса планируют допуск к азартным развлечениям с 21 года;

также многие площадки проверяют адрес проживания.

Если в процессе проверки выявляются нарушения, то доступ к аккаунтам блокируется, а деньги со счёта не возвращаются.

В каждом казино свой порядок, когда просят идентифицировать личность. Встречаются такие варианты:

предоставить документы нужно сразу после регистрации. Такое требование часто выдвигают игровые клубы, работающие по национальным лицензиям. Например, сразу верифицироваться нужно в казино Латвии, Литвы, Эстонии. В готовящемся в Украине законопроекта также обсуждается такая процедура;

можно зарегистрироваться, внести депозит и свободно играть в любые доступные азартные развлечения. Вывести же выигрыш можно будет только после идентификации. Такой подход реализован, к примеру, в Пин-Ап казино;

используется примерно такой же вариант, как в предыдущем случае. Только верифицироваться просят при выводе крупной суммы денег, чаще всего в эквиваленте от $1000. Также могут запросить документы в случае возникновения подозрений в мошенничестве или в создании мультиаккаунтов. В качестве примера можно привести игровые клубы Джойказино, Казино Х;

только когда возникают подозрения в мошенничестве или в мультиаккаунтах. В данном случае вообще может обойтись без верификации. Такой порядок используют в Париматч.

Верификацию проводят с предоставлением сканов или фото документов. Набор необходимых доков в разных игровых клубах тоже свой. Чаще всего для прохождения верификации необходимы:

цветная электронная копия документа, удостоверяющего личность. В Украине это внутренний паспорт или ID-карта. Касательно возможности использовать заграничный паспорт или водительское удостоверение нужно уточнять в службе поддержки;

селфи с документом, который используется для верификации. Тем самым администрация ресурса убеждается, что клиент не использует чужие документы. Возможно требование, чтобы на селфи был листок бумаги с названием казино и текущей датой;

если требуют подтвердить адрес проживания, то подойдут выписки с банковского счёта или какие-то справки от государственных органов. Обязательно на документе должна быть печать и указан адрес прописки. Также могут подойти квитанции за коммунальные услуги;

в отдельных случаях могут запросить видеоконференцию через мессенджер;

в случае использования в качестве платёжного метода пластиковой карты часть казино просит предоставить её фото с 2 сторон. При этом на фото должны быть скрыты средние 8 цифр и CVV код. При использовании электронных кошельков или платёжных систем могут попросить прислать скрин личного кабинета, где видно имя владельца.

В украинском законодательстве прорабатываются нормы, которые позволят верифицироваться при помощи BankID, мобильных Sim-карт с MobileID, а также через электронную цифровую подпись.

Способы пополнения счета и как вывести выигрыш

Перечень способов пополнения в каждом казино тоже разный. Ресурсы подключают те системы, с которыми им удобно работать или которые подключаются к их банковскому счёту. При этом есть варианты пополнения непосредственно в гривне, а также предложены платёжные способы с использованием другой валюты. Во втором случае во время пополнения происходит конвертация по внутреннему курсу виртуального клуба. На этом игрок теряет часть денег.

Платёжный метод Название Характеристики Пластиковые и виртуальные карты украинских и зарубежных банков Visa, MasterCard, Maestro Наиболее распространённый способ, который есть во всех казино. Платежи проводятся с моментальным зачислением. Большие лимиты для одной транзакции. Быстрое получение выплат. Наилучший способ для обналичивания выигрыша, так как деньги после перевода можно снять в ближайшем банкомате. Мобильные платёжные системы Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay Быстрые платежи при помощи смартфонов и планшетов. Пополнения производятся с минимальной или нулевой комиссией. Часто нет ограничений по верхнему лимиту. Электронные кошельки masterpass, advcash Платёжные системы Neteller, Skrill, ecoPayz, Jeton, Perfect Money, WebMoney, Yandex Money, Piastrix Удобные оплаты. Можно подключать карты. Высокие лимиты пополнения. При использовании всех этих систем для гривневых аккаунтов будет происходить конвертация. Способы удобны, если выигрыш в дальнейшем предполагается потратить в интернете. Мобильные платежи Kyivstar, Vodafone, lifecell Больше подходят для небольших депозитов. Переводятся деньги, которые есть на счету. В большинстве случаев можно использовать только номер, привязанный к аккаунту. Терминалы оплаты iBOX и другие украинские сети Встречаются редко. Например, этим способом можно пополнить в Parimatch и Pin-Up. Позволяют сделать самые минимальные депозиты от 1 гривны.

Вывод денег, как правило, производится тем способом, которым совершался депозит. Если применялись несколько платёжных методов, то решение касательно выплаты остаётся за администрацией казино.

Для оформления заявки на выплату необходимо перейти в кассу и переключиться на вкладку «Вывод». Далее выбирается платёжная система, указывается сумма выплаты и реквизиты. Далее остаётся дождаться, когда произойдёт обработка заявки.

Советуем в правилах онлайн казино прочесть все условия по выплатам. Игровые клубы устанавливают такие требования:

выполнение условий вейджера по всем активным бонусам;

2-3-кратный оборот средств в играх от суммы депозита. В противном случае удерживается комиссия;

полностью заполненный профиль и, если поступит запрос, пройденная верификация.

В какие игры предлагают играть в онлайн казино Украины на гривны

Современные виртуальные клубы имеют хороший перечень азартных развлечений, которые полностью удовлетворят запросы даже самых требовательных клиентов.

Сейчас наибольшим спросом среди наших игроков пользуются игровые автоматы. В приведённом выше списке ресурсов можно найти как классические «однорукие бандиты» с 3 барабанами, так и сложные 5-барабанные слоты с красочной анимацией, звуковыми и визуальными эффектами.

Обращайте внимание на известных провайдеров, давно зарекомендовавших себя с лучшей стороны. К ним относятся такие компании, как NetEnt, Mictogaming, Playson, Betsoft и другие. В то же время менее известные разработчики стараются максимально удивить гемблеров. Примером может быть компания Endorphina с автоматом Satoshi’s Secrets, где впервые в конструкции применили 6 барабанов.

Особое внимание стоит уделить игровым автоматам с прогрессивным джекпотом. Обычно их выносят в отдельный раздел. В таких слотах коэффициент отдачи обычно немного ниже в сравнение с остальными, зато выигрыш может составить миллионы и даже десятки миллионов гривен.

На втором месте по популярности у гемблеров находятся карточные игры. В онлайн казино Украины предлагают поиграть в разновидности блэкджэка, покера, баккара. Есть столы как для игры с минимальными ставками, так и для хайроллеров, где за один розыгрыш можно проставить несколько сотен или даже тысяч гривен.

Много украинцев из-за простоты правил и красочности игрового процесса отдают предпочтение «чёртовому колесу». На их выбор предлагаются французская, европейская и американская рулетки. Из других настольных игр встречаются крэпс, sic bo, маджонг, колесо фортуны и другие.

Менее популярны у нас симуляторы лотерей наподобие бинго и кено, скачок, тотализатора и прочих развлечений, но всё же в них тоже играют. Определённая часть гемблеров периодически пробует себя в скретч картах, где результат розыгрыша определяется моментально.

Особым признаком качественных онлайн казино считаются игры с живым дилером. Организация процесса, когда нужно оборудовать комнату, нанять персонал и подключить трансляцию, довольно дорогостоящая. Только честные интернет казино Украины с хорошими материальными возможностями могут позволить себе Live игры. Отечественные игровые клубы предлагают сразиться против дилера в рулетку, покер, баккара, блэкджэк, крэпс и некоторые другие развлечения. При этом из-за антуража у игрока будет полное ощущение нахождения в реальном казино.

Как мы составляли ТОП рейтинг онлайн казино Украины на гривны с выводом денег

При составлении списка ТОП казино Украины, помимо честности, мы обращали внимание на удобство игры именно из Украины. В первую очередь отдавали предпочтение тем площадкам, где украинцы могут свободно играть без сторонних сервисов, в том числе VPN. Ниже перечислим параметры, которыми мы руководствовались.

География игроков. Все ресурсы позволяют регистрироваться украинским гемблерам. В правилах всех онлайн казино из списка Украина не значится в перечне запрещённых территорий. Значит можно там создавать аккаунт.

Язык интерфейса. Если казино ориентировано на наших игроков, то обязательно предложит интерфейс на украинском или русском языке. Всё-таки удобнее ориентироваться на сайте, на котором полностью воспринимаешь размещённую информацию.

Способы пополнения счёта. Один из важных критериев – удобство пополнения игрового счёта. Можно разобраться в непопулярных у нас платёжных системах, но тогда возникнут вопросы, как закинуть туда деньги. Намного проще использовать всем привычные пластиковые карты Visa, Maestro, MasterCard, онлайн-банкинг Приват24(кстати, всё про казино с пополнением с помощью карт приватбанка вы можете прочитать тут), Monobank, платёжные системы Liqpay, WebMoney. С их помощью можно за пару минут закинуть деньги и приступить к игре. Поэтому при анализе площадок этому вопросу уделялось отдельное внимание.

Наличие лицензии. Как уже отмечалось, наличие лицензии во многом говорит о честности казино с выводом денег. Известные провайдеры предоставляют свой софт только лицензионным ресурсам. А это гарантирует, что игры не накручены, и у игрока есть хорошие шансы на выигрыш. Игровые автоматы выдают выигрыши согласно заявленного коэффициента отдачи.

Количество провайдеров. Чем больше компаний, производящих софт, сотрудничает с виртуальным казино, тем большей надёжностью обладает казино. Разработчики дорожат своей репутацией, потому стараются не связываться с сомнительными компаниями. При этом игроки выигрывают от разнообразия представленных развлечений.

Бонусы. Наличие приветственных бонусов, бездепозитов, фриспинов, турниров – важный критерий для попадания на первые позиции нашего рейтинга. Хорошие клубы, в том числе бездепозитные казино Украины, делают интересные поощрения для своих клиентов. Мы, конечно же, обращаем на это внимание, поскольку за счёт бонусов можно значительно расширить свой первоначальный банкролл. А значит даже с маленьким депозитом есть хорошая возможность сорвать солидный куш и даже выиграть джекпот.

Отзывы. Ценной информацией обладают отзывы гемблеров в интернете. Мы стараемся объективно анализировать всю выложенную в отзывах информацию. Площадки, дискредитировавшие себя, мы в свой рейтинг не добавляли. Кстати, внизу под обзорами казино на нашем сайте вы сами можете рассказать о своём опыте игры, за что мы будем вам признательны.